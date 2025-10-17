Decreto del Gobierno busca limitar los costos de energía eléctrica en Colombia

A través de la expedición del proyecto de decreto, la cartera busca estabilizar las tarifas de energía en Colombia ante la volatilidad de los precios en bolsa que se presentan principalmente durante periodos climáticos como ‘El Niño’, en los que se incrementan los costos de generación térmica.

El documento estableció que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tendrá un lapso de tres meses para diseñar los mecanismos que aseguren la confiabilidad y la estabilidad tarifaria en el servicio eléctrico, con el fin de establecer lineamientos de política pública que permitan limitar el costo de la energía eléctrica y generar estabilidad tarifaria en el país.

Entre otros mecanismos, se busca también que los generadores hidráulicos vendan al menos el 95% de su energía mediante contratos, así como la creación de nuevos instrumentos flexibles de contratación y estrategias para promover las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable.

“El objetivo es que ningún colombiano pague más por la energía debido a la especulación o a la volatilidad de los precios de la bolsa. Este decreto fortalece la estabilidad tarifaria y garantiza un servicio más justo, confiable y predecible para todos los usuarios”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Según el Gobierno, la iniciativa busca que, ya sea en temporada de invierno o verano, las facturas en los hogares no se vean radicalmente alteradas, sino que tengan una estabilidad para no afectar a los usuarios.

También se busca que se realice la contratación de energía a largo plazo, lo que, según las estimaciones del Gobierno, reduciría la exposición a la bolsa de energía y fomentaría un equilibrio entre los mercados regulado y no regulado.