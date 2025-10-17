Tres policías lesionados durante los bloqueos en la vía Buga–Buenaventura

Los bloqueos han derivado en afectaciones a la economía y al abastecimiento en la región.

Buenaventura

Las autoridades del Valle del Cauca confirmaron que ya son tres los Policías lesionados durante los disturbios registrados en la vía Buga–Buenaventura, en medio de las protestas que adelantan comunidades indígenas que exigen el cumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno Nacional.

Uno de los uniformados fue impactado en el rostro con un explosivo artesanal.

Además de los hechos de orden público, las manifestaciones, que completan tres días, han derivado en afectaciones a la economía y al abastecimiento en la región.

Ante la situación, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que atienda los reclamos de las comunidades y se logre un acuerdo que permita restablecer el tránsito por este corredor estratégico.

“Lo difícil aquí es que el Gobierno Nacional no cumple y vienen y nos bloquean las carreteras nuestras, lo que genera daños sociales, económicos y alteración del orden público”, agregó.

La mandataria advirtió también que la situación está afectando el suministro de alimentos para los programas sociales del departamento.

“El miércoles teníamos represados ocho camiones de alimentos para los comedores que les da la Gobernación a 60 comedores para personas de la tercera edad, y no puede ser posible que, por incumplimientos nacionales, nos estemos viendo afectadas las regiones y Buenaventura”, detalló la mandataria.

Por su parte el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, recordó que este es un corredor estratégico por donde se movilizan más de 3.000 vehículos de carga con oxígeno, gas natural y bienes esenciales.