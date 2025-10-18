Deportivo Cali quedó subcampeón de la Copa Libertadores Femenina

Gisela Robledo de Corinthians y Angie Salazar de Deportivo Cali (Federico Peretti / Getty Images) / Federico Peretti

Deportivo Cali se quedó con el subcampeonato de la Copa Libertadores Femenina y Corinthians consiguió su tercer título consecutivo y el sexto en su historia.

El equipo vallecaucano disputó su primera final en este torneo continental y logró el subcampeonato, esto tras empatar 0-0 en el marcador global contra Corinthians. Posteriormente la definición desde el punto penal terminó por dejarlas sin opciones de traer el título a Colombia.

El primer tiempo fue controlado, pero con un Deportivo Cali neutralizando las salidas y el ataque del ‘Timão’; Melanin Aponzá fue la clave y el desequilibrio en el ataque del equipo colombiano, mientras que Duda lo hizo para las brasileñas.

El VAR también tuvo acción, esto sobre los últimos minutos del primer tiempo, ya que, en medio de una jugada entre Vic Albuquerque y Erika, lograron romper el arco de Luisa Agudelo, pero tras la revisión se anuló el gol por fuera de lugar de la jugadora del equipo brasilero.

En el segundo tiempo Corinthians comenzó implacable en el área de la guardameta colombiana, con opciones claras de Tamires y Jaqueline; posteriormente Deportivo Cali despertó y llegaron opciones entre Lorena Cobos y casi un gol olímpico de Kelly Ibargüen.

Definición de ataque

Ningún equipo logró hacerse daño en los 90 minutos de tiempo reglamentario, así que las nuevas campeonas de la Copa Libertadores Femenina se definirían desde el punto penal.

Por el lado de Deportivo Cali, Kelly Ibargüen erró en el cobro y Luisa Agudelo no logró atajar, mientras que Corinthians se consagró campeón tras finiquitar la serie 5-3.

