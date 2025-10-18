¿Qué ciudades y pueblos tienen Ley Seca por elección de Consejos de Juventud 2025? Esta es la lista

En Colombia, los Consejos Municipales y Locales de Juventud son espacios de participación ciudadana diseñados para que jóvenes entre 14 y 28 años puedan intervenir en decisiones públicas y políticas que afectan sus vidas y comunidades.

De esta forma, los Consejos de Juventud cumplen el rol de intermediarios entre los jóvenes y los gobiernos locales, municipales y distritales, lo que permite a los primeros participar activamente en la toma de decisiones.

El próximo domingo 19 de octubre se llevarán a cabo las elecciones de estos Consejos de Juventud para que los jóvenes escojan a quienes serán sus nuevos representantes.

Como en otros procesos electorales que se realizan en Colombia, en las elecciones de los Consejos de Juventud se implementó la Ley Seca en diferentes ciudades y municipios los días 18 y 19 de octubre para garantizar el normal desarrollo de esta jornada.

Esto significa que los establecimientos comerciales como supermercados, tiendas, discotecas, bares y restaurantes no podrán vender licor durante el tiempo en que opere la medida.

Es importante anotar que, en esta oportunidad, la norma solamente aplicará en algunas regiones del país y no en todo el territorio nacional.

¿Qué ciudades y pueblos tienen ley seca por elección de Consejos de Juventud?

Las regiones de Colombia donde operará la Ley Seca por cuenta de las elecciones de los Consejos de Juventud que se llevarán a cabo el domingo 19 de octubre son los siguientes:

Cartagena , Bolívar

, Bolívar Ciénaga , Magdalena

, Magdalena Montería , Córdoba

, Córdoba Palmira , Valle del Cauca

, Valle del Cauca Yopal, Casanare

¿En qué horario aplica la Ley Seca por las elecciones de Consejos de Juventud?

De acuerdo con el artículo 206 del Código Electoral, esta restricción al consumo y venta temporal de bebidas alcohólicas operará a partir del sábado 18 de octubre a las 6:00 de la tarde y terminará el lunes 20 de octubre a las 6:00 de la mañana.

¿En Bogotá habrá Ley Seca por las elecciones de los Consejos de Juventud?

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que Bogotá no implementará la Ley Seca durante la jornada electoral de los Consejos de Juventud el domingo 19 de octubre.

Galán aseguró que la ciudad implementará medidas logísticas y de coordinación interinstitucional en los puntos de votación para garantizar la normalidad y el orden en el proceso electoral, por lo que no habrá necesidad de restringir la venta y consumo de alcohol.

Escuche W Radio en vivo: