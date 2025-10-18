Se levantó el bloqueo en la vía Buga - Buenaventura tras tres días de tensión

Autoridades del Valle del Cauca confirmaron que se levantaron los bloqueos en la vía Buga–Buenaventura en ambos sentidos, luego de que la comunidad indígena que mantenía la protesta llegara a un acuerdo con una delegación del Gobierno Nacional.

No fue necesaria la intervención de la fuerza pública y la Policía de Tránsito y Transporte realizó el manejo del tráfico para restablecer la movilidad.

Durante los tres días de bloqueo, se registraron enfrentamientos que dejaron tres policías lesionados, uno de ellos con heridas en el rostro causadas por un artefacto explosivo artesanal.

Las manifestaciones generaron afectaciones en la economía regional y en el abastecimiento de alimentos hacia Buenaventura y otros municipios del departamento.

Los gremios del Valle del Cauca aseguran que las pérdidas económicas generadas durante los días de bloqueo superarían los 30 mil millones de pesos.