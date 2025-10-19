Así fue la fuga en Cómbita de Nelson Ocampo, asesino de patrullera en Neiva

Nelson Ocampo Morales fue condenado a 33 años de prisión por el homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, cometido el pasado 2 de agosto de 2023 en Neiva (Huila).

El interno Nelson Ocampo, condenado por el asesinato de una patrullera en Neiva, huyó del pabellón de alta seguridad en medio de la neblina.

Nelson Ocampo Morales, condenado a 30 años de prisión por el homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega, escapó en la madrugada de este domingo 19 de octubre de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita, en Boyacá.

Según versiones preliminares, el interno se fugó desde el pabellón 1, donde permanecen recluidos los presos de más alta peligrosidad. Los custodios lograron frustrar la huida de otro recluso, pero Ocampo Morales consiguió saltar una reja y desaparecer entre la densa neblina que cubría el penal.

El condenado pagaba una pena por el asesinato de la patrullera Ortega, de 22 años y adscrita a la Policía Metropolitana de Neiva, quien fue atacada a bala el 2 de agosto de 2023 cuando caminaba por el centro de esa ciudad. De acuerdo con la Fiscalía, Ocampo Morales y Yeison Fernando Ramírez Fajardo intentaron robarle su arma de dotación, la cual fue hallada después en poder de los agresores.

Ambos hombres fueron procesados por homicidio agravado, hurto calificado y agravado, ocultamiento de pruebas y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

La Policía de Tuta, Cómbita y Tunja activó un plan candado y desplegó unidades del Centro de Comando y Vigilancia para rastrear al fugitivo. Aunque el operativo continúa, la espesa neblina ha dificultado las labores de búsqueda. Las autoridades mantienen la alerta en los departamentos del centro del país para impedir que Ocampo Morales alcance rutas hacia zonas fronterizas.

