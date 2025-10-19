Congreso de los Pueblos se retira del campus de la Universidad Nacional

Bogotá. 11 de marzo de 2024. Acto de colocación de la primera piedra de los nuevos espacios para las artes en la Universidad de Nacional de Colombia con una inversión de setenta mil millones de pesos. Esta acción estuvo encabezada por el Presidente Gustavo Petro. (Colprensa - Lina Gasca) / Lina Gasca

Después de seis días de ocupación, la Universidad Nacional informó que las personas del Congreso de los Pueblos comenzaron este sábado 18 de octubre a salir del campus en Bogotá y regresar a sus territorios.

La institución explicó que el proceso se coordinó con apoyo del Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá. Durante la jornada, se revisaron los espacios que fueron usados por las comunidades y se instaló un Puesto de Mando Unificado para acompañar el retorno.

La Universidad rechazó los hechos ocurridos en la portería de la carrera 45, donde un grupo de personas amenazó a trabajadores de vigilancia y retiró algunas pancartas. También recordó que sus instalaciones no están preparadas para alojar personas ni para manejar emergencias de ese tipo.

La Universidad llevará a cabo una jornada de limpieza en el campus y el lunes 20 de octubre se espera retomar las clases con normalidad.

