La ciudad más grande del mundo queda en China, ¿cuál es?: Bogotá cabe casi 150 veces

Alrededor de todo el planeta Tierra, el ser humano ha sido testigo de lugares y escenarios que tienen particularidades que los hacen diferentes unos de otros.

Desde el templo de las ratas en la India, hasta la Isla de los monos en Leticia, Colombia, son algunos espectros geográficos que el humano transita diariamente, ya sea porque es su lugar de residencia o porque va a modo de turismo.

Asimismo, algunas regiones destacan por unas características que los hacen ser únicos en el mundo, como las que tienen los ríos más largos, los edificios más altos, o incluso, las ciudades más grandes.

¿Cuál es la ciudad más grande del mundo?

Para conocer la ciudad más grande del mundo es necesario viajar hasta China, donde encontraremos un territorio de unos 263.953 kilómetros cuadrados, se trataría de una ciudad incluso más grande que muchos países, como Reino Unido.

Eso sí, cabe destacar que esta ciudad está catalogada como la más grande del mundo por su extensión territorial, más no por su población, pues allí apenas habitan 2,3 millones de habitantes (menos de 9 habitantes por km²).

Se trata de Hulun Buir, la ciudad más grande del mundo, mayoritariamente rural y reconocida por su extensión territorial. Limita al norte con Rusia y al oeste con Mongolia, al sur y al este limita con otras áreas de China, como Hinggan y Heihe.

Como se mencionó previamente, la mayoría del territorio de Hulun Buir está compuesto por zonas naturales y ecosistemas sin intervención humana. Estos paisajes generan un gran atractivo turístico ideal para quienes buscan destinos donde los protagonistas sean la calma y los paisajes.

Por la fertilidad de sus tierras, la ciudad es una de las zonas de China que destacan económicamente por ser productoras de cereales como trigo, cebada y otros granos.

¿Cuáles son los países más poblados del mundo?

India: 1.441 millones.

China: 1.425 millones.

Estados Unidos: 341 millones.

Indonesia, 279 millones.

Paquistán: 245 millones.

Nigeria: 229 millones

Brasil: 217 millones.

Bangladesh: 174 millones.

Rusia: 143 millones.

Etiopía: 129 millones.

Por otra parte, la ONU ha señalado que la población mundial seguirá creciendo en los próximos años. De acuerdo con las previsiones de la Organización, se espera que la población mundial continúe en ascenso durante los próximos 50 o 60 años, alcanzando un máximo de aproximadamente 10.300 millones de personas a mediados de la década de 2080. Luego de ese pico, la cifra caerá a 10.200 millones de personas a finales de siglo.

Por otra parte, la tasa de crecimiento demográfico estimada para este 2024 por países, establece que la gran cantidad de territorios de Europa experimentan actualmente una fase de declive demográfico.