Clínica Portoazul de Barranquilla se pronunció por muerte de exparticipante de ‘La Voz’

Barranquilla

La Clínica Portoazul Auna emitió un comunicado sobre el fallecimiento de un exparticipante de ‘La Voz’, quien había denunciado fallas en la atención del centro médico, donde permanecía siendo atendido.

Antes de su deceso y a través de sus redes sociales, Joan Sebastián Alarcón aseguró que se presentaban demoras en la atención que recibía en el lugar.

El artista presentaba complicaciones derivadas de un cáncer renal que padecía y responsabilizó a la clínica de cualquier afectación que pudiera registrar.

Lo anterior, calificando la situación como “inaceptable”, ya que según él, tenía más de 30 horas sin especialistas.

Sobre la situación, la institución se pronunció, asegurando que, desde su ingreso, el paciente recibió atención integral y oportuna por parte del equipo médico y de enfermería, “cumpliendo con todos los protocolos establecidos de calidad y seguridad del paciente”.

Asimismo, indicaron que, aunque hubo desafíos en la interacción médico-paciente, el personal actuó con profesionalismo y manteniendo la más alta calidad en la atención.

La clínica finalizó manifestando condolencias a la familia del artista y mencionando su disposición de colaborar con cualquier investigación relacionada con el caso.