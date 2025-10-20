Corte Suprema de Justicia determina continuar juicio en contra del precandidato Camilo Romero

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó que seguirá el juicio en contra del precandidato presidencial, Camilo Romero, y el exsecretario Mario Fernando Benavides, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de licores cuando Romero fue gobernador de Nariño.

Noticia en desarrollo.