Corte Suprema de Justicia determina continuar juicio en contra del precandidato Camilo Romero
Los magistrados además le ordenaron al precandidato presidencial abstenerse de realizar manifestaciones denigrantes en contra de ellos.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó que seguirá el juicio en contra del precandidato presidencial, Camilo Romero, y el exsecretario Mario Fernando Benavides, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de licores cuando Romero fue gobernador de Nariño.
Noticia en desarrollo.