Actualidad

Corte Suprema de Justicia determina continuar juicio en contra del precandidato Camilo Romero

Los magistrados además le ordenaron al precandidato presidencial abstenerse de realizar manifestaciones denigrantes en contra de ellos.

Camilo Romero | Foto: Colprensa

Camilo Romero | Foto: Colprensa

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó que seguirá el juicio en contra del precandidato presidencial, Camilo Romero, y el exsecretario Mario Fernando Benavides, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de licores cuando Romero fue gobernador de Nariño.

Noticia en desarrollo.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad