Corte Suprema dejó en firme juicio contra presidente de Colombia Renaciente, Jhon Arley Murillo

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el juicio en contra del presidente del partido Colombia Renaciente, Jhon Arley Murillo.

El alto tribunal rechazó el recurso de reposición presentado por la defensa de Murillo, con el cual alegaba distintas irregularidades e inconsistencias en la resolución de acusación.

La Sala, por ende, determinó remitir el caso contra Murillo a la Sala de Primera Instancia para que se adelante la fase de juicio en contra del ex representante a la Cámara.

El presidente del partido Colombia Renaciente es investigado por presuntas irregularidades en su campaña, relacionadas con supuestas influencias y gestión indebida de apoyos políticos por medio de la ICBF regional Valle del Cauca.

El exrepresentante a la Cámara irá a juicio por los delitos de fraude procesal, corrupción al sufragante y falsedad en documento privado. La Sala además determinó mantener en libertad al presidente del partido Colombia Renaciente.