Encuentran caletas en Risaralda; una con cilindro bomba y otra con material de intendencia

En una caleta en zona rural del municipio de Belén de Umbría fue encontrado un cilindro bomba, luego de que la Policía del departamento y el Ejército Nacional recibieron información por parte de una fuente humana sobre la ubicación de este artefacto.

Luego de buscar el cilindro, en la vereda Buenavista del municipio belumbrense, hallaron esta pipa de 40 libras la cual tenía indugel, pentolita y metralla y estaba cubierta con una capa de tierra.

Luego de su hallazgo, se estableció comunicación con el grupo de explosivos y desminado del Batallón San Mateo, quienes llegaron al sitio y de manera controlada realizaron la explosión de este material.

Según el secretario de Gobierno del departamento de Risaralda, Israel Londoño, se cree que este artefacto explosivo pertenecía al Clan del Golfo, y aseguró que este material no estaba cerca a una zona de alta afluencia de personas.

“La Policía y el Ejército estaban realizando las labores normales que hace de manera permanente de vigilancia y por información de una fuente, encontraron una especie de caleta, al parecer de ungrupo al margen de la ley, se presume que es del Clan del Golfo,y en ella encontraron una pipeta con explosivos. Vale la pena decir, que estano estaba ni instalada en una carretera, ni al borde de alguna institución.”

Se investiga si este material explosivo sería utilizado para un atentado en otro departamento cercano como Antioquia o Chocó.

Hallazgo de depósito de intendencia

Por otro lado, durante operaciones militares por parte de tropas del Batallón Ayacucho, adscritas a la Octava Brigada del Ejército Nacional, localizaron en zona rural de Guática, un depósito ilegal con material de intendencia que, pertenecería al Clan del Golfo, Subestructura José Miguel Madrid Páez, que busca fortalecer su componente armado en esta región.

El hallazgo se realizó en una vivienda abandonada de la vereda Alto del Tigre, allí encontraron varios bultos y mediante un protocolo de seguridad se verificó que contenían prendas de las fuerzas militares.

Entre los elementos incautados encontraron dos cascos plásticos, cuatro cascos tipo kevlar, cuatro pares de botas, cinco uniformes completos tipo patriota, dos buzos tácticos, seis equipos de campaña con parrilla, cinco chalecos multipropósito, pasamontañas, riñoneras de equipo y portacantimploras, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente.