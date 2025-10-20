“Es de tendencia ultraconservadora”: recusan al magistrado Ibáñez tras proponer tumbar la pensional

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, fue nuevamente recusado luego de que volviera a presentar ponencia negativa y le solicitara a la Sala Plena tumbar la reforma pensional.

Ibáñez consideró que no se corrigieron debidamente los vicios de trámite encontrados en la deliberación de la reforma en la Cámara de Representantes.

En la recusación, presentada por un ciudadano de Barranquilla, se expone que el magistrado Ibáñez incurrió en juicios y calificaciones por fuera del debate meramente jurídico.

“El magistrado Ibáñez utiliza expresiones valorativas y juicios de conveniencia política que desbordan el análisis estrictamente jurídico, evidenciando una posición preconcebida y desfavorable hacia los propósitos sociales y económicos de la reforma” señaló.

Asimismo, en la recusación se calificó a Ibáñez como un magistrado de “tendencia ultraconservadora” y de “oposición directa” al gobierno nacional acudiendo a maniobras interpretativas “falaces” de la ley quinta del Congreso.

“Hace análisis con evidentes sesgos antijuridicos como si su papel fuera del legislador, en vez, de interpretador y darle valor judicial a lo concierne de la aprobación de las leyes de los legisladores donde cae directamente la competencia del ámbito jurídico”, se evidencia en la recusación.

Adicionalmente, en el documento se cuestionó la postura de Jorge Ibáñez cuando el procurador Gregorio Eljach, quien fungió como secretario general del Senado de la República por varios años, afirmó que sí se corrigieron los vicios de trámite.