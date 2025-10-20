Investigan caso de joven que murió después de simular una pelea de boxeo en el norte de Barranquilla

Barranquilla

Fuerte consternación ha generado la muerte de un estudiante universitario, en medio de una simulación de una pelea de boxeo en el norte de Barranquilla.

Según lo que se conoció, el hecho ocurrió en inmediaciones de la calle 79 con carrera 70, cuando los jóvenes identificados como Camilo Andrés Garzón Díaz, de 23 años y Melani Salomé Sánchez, de 18 años realizaban la actividad en la vía pública.

En se momento, la mujer le propinó un fuerte golpe en el rostro a Garzón, dejándolo inconsciente.

Aunque el joven fue llevando a un centro de salud, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Tras lo ocurrido, se conoció que Sánchez fue capturada por agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla por el presunto delito de homicidio culposo.