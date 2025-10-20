La abstención se impuso nuevamente en la elección de los Consejos de Juventud 2025

Las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud (CMLJ) que se llevaron a cabo este domingo en el país estuvieron marcadas por la muy baja participación de los jóvenes entre 14 y 28 años que estaban habilitados para salir a votar, aunque frente a 2021 mejoró un poco en el nivel de participación.

Con el 99.7% de la votación a las seis de la tarde, la Registraduría Nacional informó que, en total, habían salido a votar 1.493.089 votos, de los cuales 1.455.078 votos fueron válidos y 29.609 fueron nulos.

Esto frente a la primera elección de los CMLJ en diciembre de 2021, cuando la votación fue de 1.279.961, significa que para 2025 apenas creció poco más de 200.000 votos.

Por partidos hubo 776.533 votos.

Listas independientes sufragaron 410.055 votos.

Procesos y prácticas obtuvieron 268.490 votos.

¿Cuál fue el balance de la Registraduría Nacional?

Al entregar el balance de la jornada, el registrador nacional Hernán Penagos manifestó que hubo completa normalidad en “cada una de las diferentes mesas y puestos de votación”. Señaló que fueron los mismos jóvenes que hicieron de jurados quienes contabilizaron y dieron inicio al preconteo para proceder a la divulgación de los resultados.

Lea también: Únicas personas que pueden pedir medio día compensatorio por votar en Consejos de Juventud

Penagos también anunció que se implementó una herramienta muy útil que sirvió para verificar la votación de los jóvenes entre 14 y 18 años y que permitiera evitar cualquier proceso derivado de doble votación por cuanto estos jóvenes no aparecían en el censo electoral, “herramienta que cumplió su propósito y tomó de la mayor utilidad. Y si se quiere nos sirve hacia el futuro para verificar muy bien los votantes”.

“También tuvimos la oportunidad de implementar unas nuevas capas de seguridad en el sistema de ciberseguridad, verificando todo un proceso de amenazas, de compromisos de a la integridad tecnológica de la Registraduría. Una vez cerrado el escrutinio, podemos dar unos datos bien importantes en materia de ciberseguridad respecto de la tecnología de la Registraduría”, destacó.

De la misma forma el jefe de la Registraduría sostuvo que “seguiremos trabajando muy fuerte para que las y los jóvenes de Colombia se interesen mucho más por lo público y que sean estas elecciones de los consejos municipales y locales de juventud, los que permitan mejorar la participación ciudadana en el futuro, en especial en esas elecciones que se vienen del año entrante del Congreso y de Presidencia de la República”.

Informó que uno de los pocos inconvenientes fueron las lluvias, “en el norte del país y en el sur occidente colombiano, se desataron tormentas tremendas, sin embargo, se llevó a cabo el proceso electoral sin mayores dificultades y muchos jóvenes participaron con entusiasmo”.

Resaltó que la jornada electoral contó con la colaboración del Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación y la fuerza pública.