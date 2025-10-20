Numerosos bombardeos de Israel en la Franja de Gaza dejan al menos 36 muertos

BUREIJ (GAZA Y CISJORDANIA), 19/10/2025.- Un hombre camina por los escombros tras uno de los ataques lanzados este domingo por Israel en Gaza. Concretamente contra el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, donde se produjo al menos un muerto, según informó a EFE el Hospital al Adwa. El Ejército israelí lanzó este domingo varios ataques aéreos, en los que mató al menos a 20 personas, en diferentes zonas de la Franja de Gaza tras los supuestos enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana, según informaron a EFE fuentes de los hospitales del enclave palestino. EFE/Str / Str

El Ejército israelí mató este domingo (19 de octubre) al menos a 36 personas en decenas de bombardeos en diferentes zonas de la Franja de Gaza, tras acusar a Hamás de haber violado el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre por enfrentamientos con milicianos palestinos que dejaron dos soldados israelíes muertos.

Según un recuento de fallecidos hasta las 20.30 hora local hecho por informadores gazatíes con datos de las morgues de los hospitales, la mayoría de los muertos, un total de 30, llegaron los hospitales Al Awda y Mártires de Al Aqsa, ubicados en el centro de la Franja.

Otros tres fueron trasladados al hospital Shifa (norte) y tres más al Nasser (sur).

Varios de los ataques se produjeron en el centro de Gaza, concretamente en Deir al Balah, donde seis personas murieron a las puertas de un café; así como en Nuseirat, donde se registraron al menos tres ataques mortales.

Uno de los ataques de Nuseirat fue contra un edificio que estaba siendo usado como base de la Policía gazatí, donde murieron tres personas, y un segundo contra tiendas de desplazados en la zona oeste, donde fallecieron seis más.

El tercer bombardeo mortal en la zona tuvo como objetivo la residencia de la familia Al-Baz, dejando un número todavía indeterminado de fallecidos.

En la zona de Zuwaida, ubicada también en el centro, un ataque impactó contra un chalet utilizado por Palestinian Media Production, una empresa que trabaja para medios internacionales como la cadena catarí Al Jazeera para sus retransmisiones en directo.

Fallecieron allí un técnico de directos y Ammar Al Zaaneen, hijo del periodista Mohammed Al Zaaneen, según informó un trabajador de la empresa. En una foto del mismo compartida en redes sociales, se ve una furgoneta con el logo de la empresa junto a un trípode en pie, rodeado de manchas de sangre.

En el norte, se registraron al menos dos ataques con dos personas muertas en Yabalia y un bombardeo mató a una mujer y dos niños en la zona costera de Mawasi, donde se refugian muchos desplazados en tiendas de campaña.

“En Jan Yunis, así como en el centro, (ciudad de) Gaza y el norte, la ocupación israelí continúa con su estrategia de matar y atacar claramente a civiles en la Franja de Gaza”, denunció el portavoz de Defensa Civil en el enclave, Mahmud Basal, en un vídeo publicado en su canal.

Los ataques tuvieron lugar después de unos enfrentamientos este domingo por la mañana en la zona de Rafah, sur de Gaza y controlada por el Ejército israelí, que resultaron en la muerte de dos militares israelíes.

Dichos enfrentamientos los protagonizaron una serie de combatientes, presuntamente de la Policía del Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, que abrieron fuego contra los soldados israelíes. Tanto Hamás como su brazo armado se desvincularon de la escaramuza.

El Ejército israelí los consideró una violación “flagrante” del alto el fuego y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ordenó bombardear “enérgicamente infraestructuras terroristas” en Gaza.

Tras “decenas” de ataques a lo largo del día, el Ejército israelí afirmó haber “reanudado la aplicación del alto el fuego” este domingo noche por indicación del Gobierno israelí.

En un comunicado, indicó que “continuará aplicando el acuerdo de alto el fuego y responderán con firmeza a cualquier violación del mismo”.

