Real Madrid ganó 1-0 al Getafe y mantiene el liderato en LaLiga: Mbappe hizo su 15° gol consecutivo

Kylian Mbappé celebra su gol ante el Getafe CF, el 19 de octubre de 2025. FOTO: Diego Souto/Getty Images / Diego Souto

El Real Madrid sufrió este domingo 19 de octubre para vencer por la mínima al Getafe (0-1) en el Coliseum Alfonso Pérez, en la 9ª jornada de LaLiga, y recuperar el liderato, que le había arrebatado provisionalmente el FC Barcelona un día antes tras ganar al Girona (2-1).

El equipo dirigido por Xabi Alonso necesitó que el rival se quedara con uno menos por la roja a Allan Nyom (77′) para que Kylian Mbappé (80′) lograse el tanto del triunfo a una semana del Clásico en el Santiago Bernabéu. El conjunto azulón llégó a quedarse con nueve tras la expulsión por doble amarilla de Álex Sancris (84).

Con esta victoria, el Real Madrid suma 24 puntos, dos más que el Barça y siete más que el Villarreal, tercero.

Al igual que en todos los demás choques de la jornada, los jugadores permanecieron quietos durante 15 segundos en señal de protesta por el encuentro programado en Miami entre el Villarreal y el Barcelona el 20 de diciembre.

Observe el resumen de la victoria del Real Madrid ante el Getafe CF por LaLiga:

