Aparecieron con vida dos pescadores que permanecían desaparecidos en aguas del Caribe

Gustavo Enrique González Moncaris y Hainer José Jiménez Moncaris son los dos pescadores que permanecían desaparecidos desde el 19 de octubre cuando zarparon en una embarcación desde la isla de Tierra Bomba, zona insular de Cartagena y que aparecieron con vida en la madrugada de este martes.

Cabe recordar que la alerta había sido emitida por la comunidad que manifestó que no contaban con equipos de seguridad ni comunicación, por lo que el equipo de guardacostas de Cartagena avanzaba en la búsqueda de las dos personas.

Uno de los pescadores manifestó que el motor de la embarcación falló en los límites del departamento de Bolívar con Atlántico, dejándolos a la deriva, pero tras intentar varias veces, volvió a encender el motor, por lo lograron regresar por sus propios medios.