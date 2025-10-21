Cámaras de buses de TransMiZonal ‘cazarán’ invasores del carril preferencial de carrera 13 en Bogotá

Bogotá

La Secretaria de Movilidad y TransMilenio anunciaron que las cámaras de los buses del TransMizonal se convertirán en la nueva herramienta de evidencia para captar a los posibles infractores que invadan el carril preferencial de la carrera 13 en Bogotá.

“Para nuestros usuarios es muy importante este control. Cada uno de los usuarios 15.575 en los 5.3 kilómetros del carril preferencial va a reducir sus viajes hasta en una tercera parte”, dijo a gerente de TrasMilenio, María Fernanda Ortiz.

Los buses tienen cámaras con visual hacia afuera y son las que entrarán a reforzar el control de invasión del carril preferencial. Se usará la evidencia que se recoge con las cámaras abordo y los buses llevarán un aviso de “bus con cámara de infracciones” para aportar la evidencia.

Actualmente, 296 buses se movilizan en horas picos por ese corredor y de esos, 121 tiene cámaras abordo.

Sumado a esto, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz anunció que habrá un control de reforzamiento con siete cámaras semiautomáticas para control de invasión de los carriles. Así estarán ubicadas:

Carrera 13 con calle 20

Carrera 13 con calle 33

Carrera 13 con calle 45

Carrera 13 con calle 50

Carrera 13 con calle 57

Carrera 13 con calle 60

Carrera 13 con calle 64

Las cámaras están conectadas con el Centro de Gestión del Tránsito. También habrá, operadores que registran manualmente posibles infractores y finalmente un agente de tránsito revisa cada caso, valida la falta y determina si procede la imposición de comparendo.

¿Qué puede hacer y qué no en el carril preferencial?

NO está permitido:

Invadir o bloquear el carril.

Circular de manera continua sobre el carril.

Realizar descargue y cargue de mercancías en horarios no permitidos.

SÍ está permitido: