Capturan a cuatro presuntos miembros de ‘Los Costeños’ en el área metropolitana de Barranquilla

Barranquilla

A través de diligencias de allanamiento y registro, las autoridades confirmaron la captura en flagrancia de cuatro presuntos miembros del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Costeños’.

Adicionalmente, la Policía confirmó que fueron notificados otros siete integrantes de la banda criminal, vinculados a homicidios en Barranquilla y su área metropolitana.

De acuerdo con las investigaciones de la institución, los sujetos estarían relacionados con al menos 11 crímenes, producto de la confrontación con el grupo criminal ‘Los Pepes’, por el control de rentas ilegales derivadas del tráfico de estupefacientes y la extorsión.

“Las notificaciones judiciales fueron efectuadas contra alias “Yonki – Soto” o “35”, señalado como coordinador de zona del GDCO en los barrios Gardenias, Villa de San Carlos y El Bosque, así como contra alias “El Maluco”, “Pedrito”, “Gato Blanco” y “Potico”, quienes serían sicarios vinculados a por lo menos 11 homicidios”, señalaron las autoridades.

Las capturas en flagrancia se realizaron en los barrios El Bosque y San Roque de Barranquilla, y en el barrio 1° de Mayo del municipio de Soledad, Atlántico.

A los sujetos se les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado por homicidio y tráfico de estupefacientes, así como por fabricación, tráfico y porte de sustancias ilícitas.

Los capturados suman 46 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, terrorismo, porte ilegal de armas, tortura, receptación, hurto agravado y violencia intrafamiliar, entre otros.

Asimismo, se conoció que, los inmuebles allanados eran utilizados como centros de acopio y distribución de drogas, generando una renta mensual cercana a los $150 millones de pesos, producto de la venta de estupefacientes, el tráfico de armas y las extorsiones.

“Estas operaciones continuarán ejecutándose con el propósito de fortalecer la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos”, dijo el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.