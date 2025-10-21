Intervención de la vía al Llano costaría más de $3 billones

El gerente de Coviandina, Ricardo Postarini, aseguró que en dos semanas la concesión espera terminar las obras de drenaje para mitigar los efectos en el kilómetro 18+500, que consisten en la impremeabilización de canales, filtros, drenaje de secado de reservorios, mantenimiento y construcción de canales para el manejo de aguas, que buscan frenar la filtración en la parte alta de la montaña.

Según Coviandina, encargada del proyecto, la presencia de algunas personas con viviendas y cultivos han incrementado la humedad en la parte alta de la montaña, lo que derivó en el derrumbe que bloqueó la vía, por lo que advierte que el Gobierno deberá destinar entre 50 y 100 millones de pesos para las obras definitivas y adquirir los predios entre los kilómetros 16 y 18.

Por otra parte, la concesión alertó porque hay 130 puntos críticos, con riesgo de deslizamientos, debido a filtraciones de agua y otras condiciones que ponen en jaque a la vía.

Por otra parte, la concesión hizo un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura para utilizar cerca de 100.000 millones de pesos de recursos disponibles para iniciar las obras de drenaje y la ladera en el kilómetro 58, incluyendo las actividades previstas para la recuperación del Túnel 13, entre Chirajara y Guayabetal.

La intervención total de la vía, incluyendo la compra de predios, las obras de ladera, diseños y ejecución para mitigar los efectos de las lluvias, costaría alrededor de 3 billones de pesos, costos que según Coviandina, tendría que asumir el Gobierno Nacional.