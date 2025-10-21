Nicolás Maduro pidió crear aplicación para que la gentereporte “todo lo que ve, todo lo que oye”
El mandatario pidió a la Fuerza Armada desarrollar una aplicación dentro de VenApp que permita al pueblo reportar situaciones en sus comunidades durante todo el día, lideres opositores ya manifestaron su desacuerdo
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este martes 21 de octubre crear una aplicación en la que participe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que el pueblo pueda reportar las 24 horas del día “todo lo que ve, todo lo que oye”.
En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario indicó que esta aplicación se debe desarrollar dentro del sistema VenApp, una red social creada en 2022 con el objetivo de recibir denuncias sobre problemas cotidianos dentro de las comunidades, como fallas en los servicios públicos.
Maduro dijo que, además de la FANB, deben participar en la creación de esta aplicación las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral.
“Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento, lo tenemos todo, la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales milicianas, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas, y muchas otras cosas”, añadió.
Amnistía Internacional denunció en agosto del año pasado que el presidente Maduro alentó entonces a denunciar a través de la aplicación VenApp a “los manifestantes que cuestionan su reelección”.
“Al parecer, tras anunciarse la reelección de Maduro, se ha reacondicionado con una funcionalidad adicional que permite a quienes la utilizan denunciar a manifestantes”, indicó la organización en un informe publicado el año pasado.
La nueva propuesta del mandatario se da en medio de la creciente tensión con Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, cerca de las aguas del país, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, mientras Caracas asegura que se trata de una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen” y “apropiarse” de los recursos del país, como el petróleo.
