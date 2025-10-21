“Nos vamos a casación, esta batalla no ha terminado”: Miguel Ángel del Río tras nuevo fallo de Uribe

El abogado Miguel Ángel del Río anunció a través de su cuenta de X que interpondrán un recurso de casación luego de que el Tribunal Superior de Bogotá declarara inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez de soborno en actuación penal y fraude procesal.

“Nos vamos a Casación. Esta batalla no ha terminado”, escribió.

Esta reacción se produce luego de que el tribunal también tumbara la condena de 12 años de prisión contra el exmandatario que impuso la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda.