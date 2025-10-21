Una persona murió y otra resultó herida tras enfrentamiento con policías en Barranquilla

Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla se pronunció sobre el episodio en el que una persona murió y otra resultó herida, después de un enfrentamiento con uniformados de la institución.

Según las autoridades, los sujetos intentaron evitar sus capturas, provocando un tiroteo en el sector de Los Robles en el municipio de Soledad, Atlántico, que cobró la vida de uno de los involucrados.

Tras las detenciones, la Policía incautó las armas de fuego que estaban utilizando y confirmaron que, los hombres registraron anotaciones judiciales por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

En el hecho, los dos hombres resultaron lesionados y posteriormente uno de ellos falleció.

El caso tuvo lugar este 19 de octubre.

La víctima mortal fue identificada como Rubén Darío Visbal Hernández, de 26 años.