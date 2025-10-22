Abatido presunto cabecilla del Clan del Golfo, autoridades niegan irregularidades en el operativo

En medio de un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional, fue abatido Marlon David Morelos Herrera, alias ‘Pala’, quien, según las autoridades, se desempeñaba como el segundo cabecilla urbano y rural de la subestructura Javier Yepes Cantero, del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo.

Sobre este hecho, ocurrido en la vereda Campo Bonito, entre los municipios de Ciénaga de Oro y San Carlos, las autoridades se vieron en la obligación de aclarar lo ocurrido y hacer un pronunciamiento oficial, luego de que varias personas que aseguraban ser residentes de la zona contaran versiones que generaron confusión en la población cordobesa.

Según estos testimonios, en la madrugada en que se llevó a cabo el operativo se escucharon varias detonaciones que, para los lugareños, no correspondían a un enfrentamiento. De acuerdo con los rumores, Morelos Herrera se encontraba descansando en su vivienda cuando fue abatido, lo que avivó las especulaciones en torno a su muerte.

Ante esta situación, el brigadier general Eduardo Arias, comandante de la Décimo Primera Brigada del Ejército Nacional, indicó que el actuar de los uniformados estaba amparado en una orden de allanamiento, pero que, al llegar al lugar, fueron “recibidos a fuego”.

“Esta operación se desarrolla a través de unas órdenes de allanamiento a dos inmuebles, entramos con el grupo Gaula Militar, que es el operacional, y somos recibidos a fuego. El personal militar y policial repelen esta acción, y en el desarrollo de la misma cae este sujeto”, explicó el oficial.

“Se habla de un combate porque nos recibieron a disparos y se presenta un fuego cruzado, pero tenemos que aclarar que primero fuimos por unas órdenes de allanamiento sobre dos viviendas específicas”, agregó.

Otros detalles del operativo

La acción de las autoridades posibilitó la incautación de varios elementos que, al parecer, eran empleados por el occiso en el desarrollo de su actividad criminal.

“A este sujeto se le incauta un fusil de asalto R15, 88 cartuchos para el mismo, 3 proveedores, un revólver 38”, reveló el general Arias.

Además de ello, el alto oficial indicó que alias ‘Pala’ es señalado de haber participado en el asesinato de dos soldados adscritos al Batallón de Infantería N.° 33 Batalla de Junín.