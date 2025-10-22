Hospital San José de Buga restringe servicios por millonarias deudas con EPS

Buga

El Hospital San José de Buga atraviesa una grave crisis financiera que lo obligó a restringir servicios y concentrar su operación únicamente en urgencias, afectando alrededor de 350 mil pacientes que han tenido que ver cómo se aplazan sus cirugías y se suspenden las consultas ambulatorias por la falta de recursos.

Así lo confirmó la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, quien señaló que la situación obedece al atraso en los pagos por parte de varias EPS, siendo la más crítica la de la Nueva EPS, con una deuda que supera los 40 mil millones de pesos, de los cuales 29 mil millones corresponden a obligaciones adquiridas tras su intervención.

“Estamos viviendo la parte más difícil y más dura del Sistema General de Seguridad Social. Una situación que está afectando en este instante una institución de alta calidad, oferta importante de servicios de mediana y alta complejidad”, indicó la funcionaria.

Lesmes señaló que tras una reunión con la gerencia regional de la Nueva EPS se acordó revisar las cifras de pago, ya que mientras la entidad asegura haber cancelado el 80% de lo facturado, el hospital sostiene que apenas ha recibido el 40%.

“Se organizaron unas mesas de trabajo y hay unos acuerdos entre los dos, porque la Nueva EPS necesita que San José funcione, pero San José necesita la plata que le deben”, agregó.

La secretaria también aclaró que el problema no se limita a la Nueva EPS, pues otras entidades, como Coosalud, también presentan retrasos.

Finalmente, Lesmes expresó su expectativa frente a la llegada del nuevo superintendente nacional de Salud, para reorganizar el equipo y corregir las fallas en las EPS intervenidas.