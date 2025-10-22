Las razones del magistrado Vladimir Fernández para oponerse a la recusación contra Héctor Carvajal

La Corte Constitucional aceptó tramitar una recusación presentada por la senadora Paloma Valencia, con la cual busca sacar de la discusión de la reforma pensional al magistrado Héctor Carvajal, alegando que habría emitido concepto previo de respaldo a la reforma como asesor jurídico de Colpensiones.

Pero dicha decisión contó con el voto desfavorable de uno de los magistrados, Vladimir Fernández, quien presentó salvamento de voto oponiéndose a que la recusación fuese tramitada. En criterio del magistrado Fernández, la acción judicial es impertinente y tardía.

En el documento en el que planteó su disenso, el magistrado Fernández alegó que Paloma Valencia, demandante contra la reforma, presentó extemporáneamente la recusación, en vista de que debió haber sido radicada en su primera intervención ante la Corte luego de la posesión de Carvajal (3 de julio) y no apenas hasta el 3 de octubre.

Según Fernández, la polémica con los contratos de Héctor Carvajal en Colpensiones es ampliamente conocida desde el año pasado, por lo cual, por un requisito de pertinencia, Paloma Valencia debió recusarlo apenas conoció del trámite y eso no pasó.

“Por razones de lealtad procesal (…) tal carga de oportunidad no fue satisfecha por la parte demandante, quien pese a haber intervenido en dos ocasiones -los días 14 de agosto y 23 de septiembre de 2025- no formuló en esos momentos la recusación que vino a presentar hasta el 3 de octubre” señala el salvamento de voto.

Incluso, Vladimir Fernández hizo una dura crítica a la admisión de la recusación, planteando que no se debe permitir el uso de ese mecanismo de una manera “instrumentalizada” con “fines dilatorios”. Y agregó: “Solo de ese modo se habría preservado la lealtad procesal, la buena fe en las actuaciones y la integridad del debate constitucional”.

De hecho, Fernández lamentó que en esta ocasión la Sala Plena sí admitiera tramitar la recusación contra Héctor Carvajal, cuando en el pasado negó tramitar otra similar contra el presidente y ponente de la reforma pensional, Jorge Enrique Ibáñez, alegando que la persona que la había presentado la radicó de forma extemporánea en razón a que no lo recusó en su primera intervención.