Personería de Santa Marta profiere fallo de primera instancia contra Patricia Caicedo

La Personera Delegada con funciones de Conocimiento y Juzgamiento de la Personería Distrital de Santa Marta profirió fallo de primera instancia mediante el cual declaró disciplinariamente responsable a Patricia Caicedo Omar, en su calidad de directora del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA).

Según la entidad, el proceso disciplinario iniciado a partir de una queja presentada el 20 de agosto de 2021, determinó que la entonces funcionaria incurrió en falta disciplinaria a título de culpa gravísima al no justificar jurídicamente la modalidad de contratación directa utilizada, sustentándola en la supuesta inexistencia de pluralidad de oferentes para la adquisición de una cartilla ambiental titulada “Quebrada Tamacá, Corazón del Cambio Ambiental”.

Con base en lo anterior, la Personería Distrital resolvió declarar disciplinariamente responsable a Patricia Caicedo Omar del cargo formulado en su contra el 1 de octubre de 2024 y le impuso una sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de doce meses.

En atención a que la sancionada no ostenta actualmente el cargo, la suspensión se convierte en lo equivalente en salarios básicos devengados al momento de la comisión de la falta, conforme al parágrafo del artículo 48 del Código General Disciplinario.