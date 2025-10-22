Presidente Petro tendrá que retractarse de polémico trino contra ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez

El juez 66 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, que en un término de 48 horas deberá retractarse de la publicación que hizo en su cuenta oficial de la red social de X (antes Twitter), contra la exvicepresidenta y excanciller, Marta Lucía Ramírez.

El polémico mensaje fue publicado el 29 de agosto de 2025 en la cuenta del mandatario.

“No, señora excanciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”.

En ese sentido, el juez amparó los derechos fundamentales de Ramírez al buen nombre y a la honra y ordenó al jefe de Estado retractarse de la afirmación.

Entre los argumentos que validó el juez en el fallo de tutela, se encuentra que la afirmación de Petro relacionaba falsamente a Ramírez con actividades ilegales y que, debido al alcance de la red social, afectaba su reputación y dignidad.

Lea aquí la decisión:

“PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre de la accionante MARTA LUCIA RAMIREZ BLANCO, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por consiguiente, SE ORDENA al Señor Presidente de la República GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda con la retractación y rectificación de la publicación realizada en la red social X el día 29 de agosto de 2025 en la que señaló de manera expresa lo siguiente: “No, señora excanciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”, puesto que tal señalamiento vulneró los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre de la accionante”, se lee en la decisión judicial de 19 páginas.

¿Qué le dijo el juez al presidente Petro?

El juez 66 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá le pidió al jefe de Estado que evite hacer publicaciones en las que mencione la dignidad de la exvicepresidenta.

En ese sentido, recordó que la libertad de expresión de los funcionarios tiene límites aún más estrictos, teniendo en cuenta la responsabilidad e influencia.

“El alcance e impacto de este tipo de publicaciones es significativamente mayor cuando provienen de un funcionario público de alto reconocimiento, como el presidente de la República”, señaló el juez.

Igualmente, reconoció que la publicación de Petro sí vulneró los derechos de Ramírez.

“La sola insinuación de posibles vínculos comerciales de la accionante con personas aparentemente vinculadas al narcotráfico y el paramilitarismo sí generó una afectación a los derechos fundamentales de la honra y el buen nombre”, se lee en la decisión judicial.

También se lee en el fallo de tutela que si el jefe de Estado conoce sobre alguna acción ilegal por parte de la excanciller, su labor es denunciar.

“El presidente tiene el deber legal de acudir a los canales institucionales para denunciar, y no a publicaciones en redes que carecen de respaldo probatorio”, agrega.