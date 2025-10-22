¿Se puede reconstruir la confianza después de una traición? Experta dio detalles

Laura Maria Ramirez, doctoranda en psicología clínica, pasó por los micrófonos de Salud y Algo más para hablar sobre cómo reconstruir la confianza después de una traición.

Según la especialista, esto debe ser un acuerdo mutuo y es un proceso de mucho aprendizaje, en donde la comunicación es algo clave. “El perdón es un acto de amor propio”, dijo la doctora refiriéndose a cuando se está decidido en continuar con la relación.

La especialista explica que la traición tiene niveles de gravedad y no solamente se limita a una infidelidad de forma sexual, pues también se ve como maltrato verbal, psicológico, infidelidad emocional o traición financiera en dónde se ocultan transacciones o se le da un uso indebido sin el conocimiento de la pareja.

¿Cómo se reconstruye la confianza?

Una de las claves que más enfatizó la experta es la comunicación asertiva, en donde se de un diálogo en donde no se juzgue a la otra persona donde se de un trato con amabilidad y amor; reconociendo las consecuencias a mediano y largo plazo de esta situación.

La confianza se construye a través de los hechos por lo que pueden existir medidas de control necesarias mientras se reconstruye, estas medidas podrían ser fotos, videos o videollamada en las salidas de la pareja. Esto puede ser un acto acertado siempre y cuando exista un acompañamiento de un profesional también aclaró que estas acciones se desvanecen una vez haya una base sólida de nuevo en la relación.

La disposición de cambio de quién cometió la traición es un factor muy importante también remarcó la doctora.

Escuche la entrevista completa:

