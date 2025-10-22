Video: golazo de Luis Díaz ante el Brujas por Champions League
El colombiano realizó su primera anotación en la presente edición del torneo más importante de clubes.
Continúa la acción de la semana en la UEFA Champions League y el turno hoy ha sido para el Bayern Múnich de Vincent Kompany que enfrenta al Club Brujas en el Allianz Arena por la tercera jornada del torneo.
Tras los goles de Lennart Karl y Harry Kane, Luis Díaz se ha encargado de confirmar la goleada del club ‘bávaro’ al anotar el tercer tanto del partido.
Tras una jugada colectiva entre el guajiro y Konrad Laimer con la que se adentró al área, con la derecha remató un gran disparo ante el que poco pudo hacer Nordin Jackers, guardameta del club belga.
Así fue el golazo de Luis Díaz ante el Club Brujas por Champions League:
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles