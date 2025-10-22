Video: golazo de Luis Díaz ante el Brujas por Champions League

Continúa la acción de la semana en la UEFA Champions League y el turno hoy ha sido para el Bayern Múnich de Vincent Kompany que enfrenta al Club Brujas en el Allianz Arena por la tercera jornada del torneo.

Tras los goles de Lennart Karl y Harry Kane, Luis Díaz se ha encargado de confirmar la goleada del club ‘bávaro’ al anotar el tercer tanto del partido.

Tras una jugada colectiva entre el guajiro y Konrad Laimer con la que se adentró al área, con la derecha remató un gran disparo ante el que poco pudo hacer Nordin Jackers, guardameta del club belga.

Así fue el golazo de Luis Díaz ante el Club Brujas por Champions League:

¡Y LLEGÓ EL PRIMERO DE LUCHO DÍAZ EN CHAMPIONS CON EL BAYERN!



El colombiano y un ZAPATAZO inatajable para convertir el 3-0 de Bayern Múnich sobre Brujas



— ESPN Colombia (@ESPNColombia) October 22, 2025

