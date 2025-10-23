Abren convocatoria para prestar el servicio militar en la Armada

Los jóvenes interesados en prestar el servicio militar voluntario se puedan presentar en los 15 Distritos Militares distribuidos en todo el país, donde se llevarán a cabo las concentraciones desde este jueves 23 de octubre y hasta el 05 de noviembre.

Los mayores de 18 años y menores de 24 años, podrán prestar el servicio militar que tiene una duración de 12 meses para quienes son bachilleres, y de 18 meses para aquellos que hayan aprobado mínimo quinto grado de primaria, cumpliendo así con lo estipulado por la ley.

¿Qué ofrece la Armada de Colombia a quienes prestan su servicio?

Libreta Militar de Primera Clase.

Bonificación mensual durante el tiempo de servicio, actualmente equivalente al 70% de un salario mínimo legal vigente. Esta bonificación cambia anualmente de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno Nacional.

Alimentación, alojamiento, dotación y atención médica.

Afiliación al sistema de seguridad social (salud y pensión).

Gratuidad para el proceso de Incorporación como Infante de Marina Profesional.

Si al término del Servicio Militar es admitido en las Escuelas de Formación de la Fuerza Pública, se puede acceder con el 100% de descuento en la matrícula académica.

El tiempo de servicio militar se reconoce como experiencia laboral. También es reconocido como parte de las semanas de cotización para la pensión.

Puede ser reconocido como veterano y acceder a programas especiales del Estado.

Lugares y fechas de concentración

Los jóvenes tendrán la oportunidad de presentarse en las diferentes ciudades, tales como:

Jueves 23 de octubre: Bogotá, Tunja, Cartagena, Sincelejo, Ibagué y Pasto.

Viernes 24 de octubre: Cartagena, San Andrés, Pasto e Ibagué.

Sábado 25 de octubre: Neiva.

Lunes 27 de octubre: Barrancabermeja, Barranquilla, Coveñas, Medellín y Pitalito.

Martes 28 de octubre: Villavicencio y Medellín.

Miércoles 29 de octubre: Bogotá, Aguachica, Villavicencio, Santa Marta, Montería y Garzón.

Jueves 30 de octubre: San Andrés Isla, Cali y Buenaventura.

Viernes 31 de octubre: Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Cali, Magangué, Palmira y Popayán.

Lunes 4 de noviembre: Bogotá, Cúcuta, Barranquilla y Pereira.

Martes 5 de noviembre: Cúcuta, Sincelejo, Medellín, Cali y Pereira.

Los interesados pueden acercarse a los Distritos de Incorporación Naval a nivel nacional o comunicarse con el número de celular 323 200 0010.