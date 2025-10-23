Activan puesto de mando unificado en zonas costeras del Atlántico por tormenta Melissa

Tormenta tropical Melissa se mantienen sobre el norte de la Guajira

Barranquilla

Las autoridades del municipio de Puerto Colombia, Atlántico confirmaron que mantienen vigilancia permanente en el territorio, por las condiciones climáticas derivadas de la tormenta tropical Melissa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las medidas incluyen restricciones al zarpe de embarcaciones pequeñas, por los fuertes vientos y el alto oleaje.

Sobre el puesto de mando unificado, este se encuentra integrado por la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y otros organismos de socorro.

La instalación tuvo lugar en las últimas horas, a 18 kilómetros de la playa.

El PMU busca atender las emergencias que puedan presentarse por la tormenta y desplegar acciones preventivas en el municipio.

Adicionalmente, se conoció que se mantienen activos más de 55 salvavidas en las zonas costeras, para evitar los accidentes que puedan generarse.

Por las condiciones climáticas, las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad de la zona para acatar las medidas y mantenerse alejados de las áreas restringidas.

Cabe mencionar que, por el fenómeno climático, se registran vientos de hasta 84 kilómetros por hora.