En Norte de Santander admiten tutela para la elección del contralor departamental

El Juzgado Catorce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta admitió una acción de tutela presentada por Manuel José Salazar Chica en contra de la Asamblea Departamental de Norte de Santander, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a cargos públicos, dentro del proceso de convocatoria para la elección del Contralor Departamental correspondiente al período 2026–2029.

De acuerdo con el auto, el despacho judicial consideró que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 2591 de 1991, por lo que ordenó admitir la tutela y vincular a todos los participantes de la convocatoria pública, dado que las decisiones que se adopten podrían afectar sus intereses.

El juez concedió un plazo de dos días hábiles a la Asamblea Departamental y a las personas vinculadas para que ejerzan su derecho a la defensa y presenten los argumentos que consideren pertinentes.

Asimismo, requirió al representante legal de la corporación para que, en un término de tres horas, se pronuncie sobre la solicitud de medida provisional formulada por el accionante y remita copia de todos los actos administrativos y documentos relacionados con el proceso de elección.

El juzgado aclaró que se abstendrá de pronunciarse sobre la medida provisional -que podría implicar la suspensión temporal del proceso de elección- hasta recibir la información requerida a la Asamblea. También precisó que contra esta determinación no procede ningún recurso.

Con esta decisión, el proceso de elección del nuevo Contralor Departamental de Norte de Santander entra en revisión judicial, mientras el despacho analiza si se configuró o no una vulneración de derechos fundamentales dentro de la convocatoria pública adelantada por la Asamblea.