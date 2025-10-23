Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 23 de octubre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco conversaron sobre la crisis interna en la que se encuentra el Pereira. Jugadores denuncian que les deben entre 6 y 8 meses de salario.
01:39:15
Foto: W Radio.
Escuche el audio completo a continuación:
