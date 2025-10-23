Fueron rescatadas 10 personas en Guainía tras quedar varadas en el río Negro

La Armada rescató a 10 personas de comunidades indígenas del Casiquiare, quienes quedaron a la deriva en aguas del río Negro, cercanas a las riberas de San Felipe, Guainía, cuando la embarcación artesanal en la que se transportaban presentó fallas técnicas en su motor principal.

Tripulantes de un Elemento de Operaciones Fluviales, que realizaba labores de patrullaje y control sobre el río, iniciaron la operación de búsqueda y rescate para salvaguardar la vida de estas personas que se transportaban en la ruta Puerto Colombia – San Felipe.

Ya en el sitio de la emergencia, las tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.50, tras verificar el buen estado de salud de los ocupantes de la embarcación, entre los que se encontraban niños y adultos mayores, procedieron a transportarlos y remolcar la motonave hasta el muelle principal de San Felipe, Guainía.