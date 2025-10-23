Hay trabajo para profesionales en Google: Perfiles, responsabilidades y cómo aplicar

Logo de Google. Foto: EFE. / Hannibal Hanschke ( EFE )

Google es una de las empresas de tecnología más reconocidas a nivel mundial y está ofertando algunas vacantes desde su sección Google Carreras.

En W Radio le contamos los perfiles, las responsabilidades, los requisitos y cómo inscribirse.

¿Cuáles son los perfiles?

Pues bien, son puntualmente cuatro perfiles los que está buscando Google para Bogotá.

Representante de ventas de campo (Field Sales Representative, Google Cloud)

(Field Sales Representative, Google Cloud) Arquitecto empresarial en la nube. Servicios profesionales (Cloud Enterprise Architect, Professional Services, Google Cloud)

(Cloud Enterprise Architect, Professional Services, Google Cloud) Ejecutivo de cuentas, bienes de consumo envasados (Account Executive, Consumer Packaged Goods)

(Account Executive, Consumer Packaged Goods) Representante de ventas de campo, corporativo. Google Cloud (Field Sales Representative, Corporate, Google Cloud)

Así mismo, en las vacantes se describen los requisitos y algunas responsabilidades de cada cargo.

¿Cuáles son los requisitos de los perfiles y las responsabilidades?

Requisitos

Representante de ventas de campo (Field Sales Representative, Google Cloud)

Licenciatura o experiencia práctica equivalente.

7 años de experiencia en gestión de cuotas en la nube, ventas de software o gestión de cuentas en una empresa de software B2B.

Experiencia en prospección o construcción de relaciones con clientes desde cero.

Capacidad de comunicarse en inglés y español con fluidez para poder comunicarse con los clientes.

Arquitecto empresarial en la nube. Servicios profesionales (Cloud Enterprise Architect, Professional Services, Google Cloud)

Licenciatura o experiencia práctica equivalente.

7 años de experiencia en servicios de cara al cliente enfocados en traducir las necesidades de los clientes empresariales en soluciones en la nube.

5 años de experiencia en Consultoría en la Nube.

Experiencia en el desarrollo de arquitecturas de soluciones a través de técnicas de diseño de sistemas (los temas de muestra incluyen sistemas distribuidos, diseño de un sistema bajo ciertas restricciones, simplicidad, limitaciones, robustez y compensaciones).

Capacidad para comunicarse con fluidez en inglés y portugués o español para interactuar con las partes interesadas locales.

Ejecutivo de cuentas, bienes de consumo envasados (Account Executive, Consumer Packaged Goods)

Licenciatura o experiencia práctica equivalente.

5 años de experiencia en publicidad digital, tecnología publicitaria o tecnología de marketing y análisis.

Experiencia en el establecimiento de relaciones dentro de la industria publicitaria y verticales de la industria CPG/Automotriz.

Capacidad para comunicarse en inglés con fluidez para apoyar la gestión de relaciones con los clientes en esta región.

Representante de ventas de campo, corporativo. Google Cloud (Field Sales Representative, Corporate, Google Cloud)

Licenciatura o experiencia práctica equivalente.

10 años de experiencia en ventas de software o en la nube con cuotas de mercado, o en gestión de cuentas en una empresa de software B2B.

Capacidad para comunicarse en inglés y español con fluidez para apoyar la gestión de las relaciones con los clientes en esta región.

Responsabilidades

Representante de ventas de campo (Field Sales Representative, Google Cloud)

Planificar, prospectar y adquirir nuevos logotipos, para crear y construir relaciones con los clientes desde cero y establecerse como un asesor confiable en sus decisiones comerciales y tecnológicas a largo plazo.

Desarrollar experiencia en el negocio del cliente, incluida su cartera de productos de software como servicio (SaaS), estrategia tecnológica, planes de crecimiento, impulsores comerciales, estructura financiera, base de clientes, oferta de mercado vertical y panorama comprometido.

Planificar la estrategia de la cuenta para desarrollar oportunidades de crecimiento empresarial, trabajar de forma interfuncional con múltiples equipos y socios de Google, para maximizar el impacto comercial dentro de los clientes empresariales.

Gestionar los ciclos económicos, realizar presentaciones ante ejecutivos de nivel C y discutir términos.

Impulsar el desarrollo empresarial, poseer la excelencia operativa a escala, pronosticar con precisión y alcanzar objetivos guiando a los clientes a lo largo de todo el ciclo comercial.

Arquitecto empresarial en la nube. Servicios profesionales (Cloud Enterprise Architect, Professional Services, Google Cloud)

Trabaje con clientes potenciales que buscan trasladar su patrimonio de TI empresarial a la nube pública o híbrida, brindándoles arquitectura empresarial, objetivos y servicios profesionales recomendados para permitir la transformación digital.

Recomendar y documentar rutas de migración, estrategias de integración y arquitecturas de aplicaciones necesarias para implementar con éxito soluciones completas utilizando las mejores prácticas en Google Cloud.

Supervisar la excelencia en la entrega técnica, la satisfacción excepcional del cliente y la estimación precisa de los resultados del cliente.

Liderar la captura, el desarrollo y el intercambio de las mejores prácticas interna y externamente para acelerar las implementaciones.

Ejecutivo de cuentas, bienes de consumo envasados (Account Executive, Consumer Packaged Goods)

Desarrollar y ejecutar planes de cuentas integrales para impulsar el crecimiento empresarial y expandir las relaciones existentes con los clientes al traducir los objetivos comerciales del cliente en estrategias efectivas de Google Ads.

Liderar la discusión y el cierre de acuerdos anuales, gestionando todo el ciclo de vida, incluida la previsión, el seguimiento y la garantía de renovación y expansión oportunas para maximizar el negocio.

Establecer y mantener una cadencia de comunicación constante con las partes interesadas clave (incluidos los ejecutivos de nivel C), realizando revisiones comerciales periódicas y colaborando con equipos internos para brindar un servicio al cliente excepcional.

Mantener un conocimiento experto de las tendencias de la industria y los productos publicitarios de Google, brindando asesoramiento experto a los clientes y compartiendo información del mercado con equipos internos para informar el desarrollo de productos.

Asegúrese de que los clientes alcancen sus KPI a través de la correcta implementación y seguimiento de las soluciones de Google, manteniendo registros precisos, pipelines, pronósticos en Customer Relationship Management (CRM) y generando informes de desempeño periódicos.

Representante de ventas de campo, corporativo. Google Cloud (Field Sales Representative, Corporate, Google Cloud)

Construya relaciones ejecutivas con clientes corporativos para influir en sus decisiones tecnológicas y comerciales a largo plazo. Añada valor como asesor de confianza.

Conviértase en un experto en el negocio de los clientes, incluida su cartera de productos SaaS, estrategia tecnológica, planes de crecimiento estratégico, impulsores comerciales, estructura financiera, base de clientes, oferta de mercado vertical y panorama comprometido.

Liderar la estrategia de cuentas para desarrollar oportunidades de crecimiento empresarial, trabajar de manera interfuncional con múltiples equipos y socios de Google, para maximizar el impacto comercial dentro de los clientes empresariales.

Gestionar ciclos comerciales, realizar presentaciones ante ejecutivos de nivel C y negociar términos.

Impulsar el desarrollo empresarial, poseer la excelencia operativa a escala, pronosticar con precisión y alcanzar objetivos estratégicos guiando a los clientes a lo largo de todo el ciclo comercial.

Si desea conocer más información de las vacantes y aplicar a alguna de ellas, haga clic aquí.

