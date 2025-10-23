“Lo que dice la Procuraduría es falso”: Alcalde de Barrancabermeja tras suspensión

Bucaramanga

Luego de que la Procuraduría decidiera suspende al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, por presunta participación indebida en política, el mandatario se refirió a esta situación y aseguró que todo es falso y que no ha sido notificado de esta decisión.

“Ante los ojos de Dios, de todos los barranqueños y de todas las personas que siguen mis redes sociales, saben que lo que está diciendo la Procuraduría es falso”, indicó el alcalde Vásquez.

Dijo también el alcalde que el que aplica este tipo de sanciones es el presidente Gustavo Petro y advierte que no las ha aplicado porque considera que la Procuraduría no debería apartar del cargo a un funcionario que ha sido elegido por voto popular.

“Una vez seamos notificados, interpondremos el recurso de reposición que nos da la ley para que la Procuraduría reconsidere esta decisión, si no la reconsidera, tendremos que recurrir a un juez de la República para que por medio de una tutela se hagan valer nuestros derechos”, añadió el alcalde Vásquez.

Dijo también el mandatario que interpondrá una denuncia en contra de los funcionarios de la Procuraduría que le interpusieron esta sanción pues la califica como una persecución política.