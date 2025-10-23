Peregrino número 500.000 del Camino de Santiago es colombiano

Sin saberlo, Jaime Forero protagonizó un momento histórico en Galicia al convertirse en el peregrino número 500.000 del Camino de Santiago.

Según comenta este padre de familia, el recorrido que realizó con su hijo lo hizo en memoria al fallecimiento de su esposa a causa de un cáncer.

Es la primera vez en la historia de Galicia que se registra esta cifra, por lo cual el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, decidió entregarle personalmente en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino, la ‘compostela’ al colombiano de 70 años.

De acuerdo con la información oficial, un 56% de los peregrinos son de origen internacional. Los visitantes estadounidenses ocupan el primer lugar al ser la nacionalidad de peregrinos más numerosa seguida por Italia, Portugal, Reino Unido, México, Francia y Canadá.