ProColombia nominada como la mejor oficina de promoción turística del mundo en los WTA 2025

Colombia

ProColombia fue nominada como la Mejor Oficina de Promoción Turística del Mundo en los World Travel Awards Global 2025. El reconocimiento destaca su labor en la promoción internacional del país y su aporte a un sector que ha alcanzado cifras récord en los últimos tres años: 19,4 millones de visitantes no residentes entre 2022 y 2025, un aumento del 126,1% frente al periodo 2018–2021.

“Esta nominación refleja el compromiso de ProColombia con la promoción del turismo sostenible y con la proyección del país como un destino diverso, competitivo y de clase mundial. Es un reconocimiento al trabajo articulado entre las regiones, los empresarios y el equipo que impulsa la estrategia de ‘Colombia, el país de la belleza’”, afirmó Carmen Caballero Villa, presidenta de ProColombia.

De agosto de 2022 a septiembre de 2025, ProColombia ha fortalecido su papel como motor del posicionamiento turístico del país a nivel global. Su estrategia de promoción internacional y diversificación de mercados ha contribuido al crecimiento de los ingresos por divisas, que en 2024 alcanzaron USD 10.120 millones, con un incremento del 13% frente a 2023.

La entidad también ha liderado iniciativas pioneras que consolidan a Colombia como referente en turismo sostenible e innovador, como el Humanimal Tourism, concepto premiado en Cannes que promueve experiencias responsables con la biodiversidad; el Club del Producto, con más de 100 empresarios creando experiencias con impacto local; y la Ruta Exportadora en Turismo, que ha capacitado a más de 8.200 personas en sostenibilidad, innovación y calidad.

En materia de conectividad, ProColombia ha acompañado la expansión de rutas internacionales con el anuncio de 21 nuevas rutas aéreas, de las cuales a la fecha ya se han inaugurado ocho, además de la llegada de nuevas aerolíneas como Emirates Airlines (Dubái–Bogotá vía Miami) y Edelweiss Air (Zúrich–Bogotá–Cartagena), fortaleciendo la competitividad de los destinos colombianos.

Su liderazgo también se evidenció en la edición Suramérica 2025 de los World Travel Awards, donde ProColombia fue reconocida como la Mejor Oficina de Promoción Turística de la Región, mientras Colombia obtuvo galardones como Mejor Destino Juvenil y Mejor Destino Verde, entre otros.

En la versión global, Colombia compite en 12 categorías, entre ellas: Mejor Aeropuerto del Mundo: El Dorado, Bogotá; Mejor Destino de Playa: San Andrés; Mejor Destino de Negocios: Bogotá; Mejor Destino Culinario: Colombia; Mejor Destino para Lunas de Miel: Cartagena; Mejor Puerto de Cruceros: Cartagena.

Los interesados pueden votar por Colombia y por ProColombia en www.worldtravelawards.com hasta el 26 de octubre.