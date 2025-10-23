Trump afirmó que EE.UU. ha capturado a más de 3.000 presuntos narcotraficantes
El anuncio se dio en una mesa redonda en la Casa Blanca sobre crimen organizado y tráfico de migrantes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves 23 de octubre que su Gobierno ha capturado a más de 3.000 supuestos narcotraficantes y ha decomisado más de 152.000 libras de narcóticos (casi 69.000 kilos).
“En cuestión de semanas se ha realizado el mayor número de arrestos de líderes de carteles y pandilleros en la historia de Estados Unidos”, declaró Trump durante una mesa redonda sobre carteles de la droga y tráfico de migrantes en la Casa Blanca.
De acuerdo con datos de la Administración, los agentes federales han arrestado a más de 3.266 personas supuestamente ligadas a grupos del crimen organizado.
Por su parte, la fiscal general, Pam Bondi, explicó que han requisado más de 152.000 libras de distintas sustancias como cocaína, fentanilo y heroína, entre otras.
Bondi también explicó que el 50% del flujo de fentanilo que ingresa al país ha caído en las últimas semanas.
El anuncio de Trump se da en medio de una campaña militar que ha extendido en aguas internacionales en el Caribe sur y más recientemente en el Pacífico oriental, donde el Comando Sur destruyó dos “narcolanchas” en 24 horas.
