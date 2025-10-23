Vicepresidente de EE.UU. afirmó que Israel no anexionará Cisjordania

Vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance. Foto: Suzanne Plunkett - WPA Pool/Getty Images / WPA Pool

Israel no anexionará Cisjordania, afirmó este jueves el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al día siguiente de un voto preliminar del parlamento israelí sobre dos proyectos de ley que allanan el camino a la anexión de este territorio palestino.

“Si se trataba de una maniobra política, fue una maniobra política muy estúpida y yo personalmente lo considero un insulto”, reaccionó Vance.

