Internacional

Vicepresidente de EE.UU. afirmó que Israel no anexionará Cisjordania

“La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexionada por Israel, y esa seguirá siendo nuestra política”, declaró al término de su visita el político.

Vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance. Foto: Suzanne Plunkett - WPA Pool/Getty Images

Vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance. Foto: Suzanne Plunkett - WPA Pool/Getty Images

Israel no anexionará Cisjordania, afirmó este jueves el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al día siguiente de un voto preliminar del parlamento israelí sobre dos proyectos de ley que allanan el camino a la anexión de este territorio palestino.

“Si se trataba de una maniobra política, fue una maniobra política muy estúpida y yo personalmente lo considero un insulto”, reaccionó Vance.

