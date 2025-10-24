Columbia Trail Challenge 2025: Choachí se prepara para recibir el trail running en Colombia

Colombia

El próximo 9 de noviembre de 2025, el municipio de Choachí, Cundinamarca, será el escenario de la primera edición del Columbia Trail Challenge, un evento que promete marcar un antes y un después en el mundo del trail running en Colombia. Desde las 6:00 de la mañana, cientos de corredores iniciarán una travesía entre montañas, páramos y senderos que desafían tanto el cuerpo como la mente.

Organizado con el respaldo de Columbia, la reconocida marca de ropa y calzado outdoor, este desafío busca consolidarse como un referente regional, destacando la conexión entre deporte, naturaleza y comunidad.

¿Cuáles serán los recorridos del evento?

El Columbia Trail Challenge 2025 ofrece dos recorridos diseñados para diferentes niveles de experiencia: 10K y 21K, ambos inmersos en los paisajes imponentes de la Cordillera Oriental.

La prueba reina, de 21 kilómetros, pondrá a prueba la fuerza y estrategia de los corredores con un desnivel positivo de 1.837 metros y un máximo de 2.923 metros sobre el nivel del mar. Una experiencia que exige resistencia, técnica y determinación, ideal para los amantes del running de montaña más experimentados.

Por su parte, el recorrido de 10 kilómetros está pensado para quienes desean iniciarse o afianzar su pasión por el trail. Con 884 metros de desnivel positivo y paisajes que combinan bosque, páramo y senderos ancestrales, esta ruta ofrece una inmersión total en la esencia del deporte al aire libre.

Categorías para todos los corredores

El evento contará con divisiones por edad y género que garantizan una competencia equitativa e incluyente.Las categorías estarán segmentadas así: