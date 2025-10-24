Fueron liberados 17 colombianos que habían sido detenidos en Venezuela tras elecciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores logró la liberación de un primer grupo de colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela.

Las gestiones se desarrollaron en estrecha colaboración con Venezuela, “en el marco de una agenda binacional orientada al respeto y la garantía de los derechos humanos de los connacionales”.

Según Cancillería, el proceso contó con el acompañamiento directo del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández; el cónsul en San Cristóbal, David Gilberto Haddad Clavijo; el cónsul en San Antonio del Táchira, Jesús Alberto Grueso Zúñiga y la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, quienes supervisaron el procedimiento de verificación y liberación que se llevó a cabo en el Municipio de Pedro María Ureña, Estado de Táchira, Venezuela.

“Este es un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de nuestros connacionales y de responder a los llamados de sus familias. La protección de los colombianos en el exterior es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro”, destacó la ministra Villavicencio.

La Cancillería mantendrá el diálogo con su homólogo venezolano, Yván Gil, para coordinar los siguientes pasos en favor de otros ciudadanos colombianos que aún permanecen detenidos en cárceles venezolanas, incluyendo la evaluación de repatriaciones en el marco del Tratado de 1994.

“Seguiremos trabajando con las autoridades venezolanas para que ningún colombiano quede desamparado. La diplomacia también se expresa en gestos humanitarios”, concluyó la ministra Villavicencio. Lo connacionales liberados serán trasladados a sus lugares de destino u origen, donde recibirán las debidas rutas de atención”, informó.

Es de destacar que casi 40 ciudadanos colombianos están detenidos en Caracas desde el año pasado tras las elecciones presidenciales venezolanas.

La W pudo confirmar que los liberados serían:

Amin Avelino Hernández Perea Álvaro Ossa Santa Álvaro Javier Ojeda David Josué Durán Misse Edwin Iván Colmenares García Kevin José Saavedra Basallo Brayan Sair Navarro Cáceres Jhonny Johan Villan Virguez Naily Zuleima Sánchez Torres Oscar Alexander Viera Zárate José Ignacio Hurtado Moreno Ignacio Moña Chamapuro Juan Pretel Pedroza Chamapuro Royman Santa Burgos Segundo Manuel Cortés Preciado Rolando Patricio Espinosa Wiljinson Javier Vargas Jiménez Edwin Stiven Rosero.

Aunque inicialmente se conoció que los liberados serían 18, la Cancillería indicó que finalmente son 17 los liberados.

Los familiares de varios de ellos ya estarían en Cúcuta junto a la canciller y el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, para recibirlos.

En Venezuela, según la ONG Foro Penal, se registran 97 presos extranjeros. Colombia era el país con más detenidos en Caracas.