La Selección Colombia Femenina debutará en la Liga de Naciones

Comienza el camino de la Selección Colombia Femenina en búsqueda de su cuarta participación en una Copa Mundial, se estrenará esta tarde a las 6:00 de la tarde contra la Selección de Perú en el estadio Atanasio Girardot.

¡Cada vez falta menos! La agenda completa de las fechas 1 y 2 de la CONMEBOL #LNF 🗓️#CreeEnGrande pic.twitter.com/7w9arpbjGF — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 2, 2025

Tras el anuncio de Conmebol que este año se realizaría la Liga de Naciones, es decir las eliminatorias sudamericanas, y la primera vez que se realizará de esta manera en la rama femenina.

La Selección Colombia Femenina vuelve a reunirse tras haber caído contra Brasil en la final de la Copa América y se postula como favorita a ganar esta eliminatoria.

📸 ¡𝙻𝚒𝚜𝚝𝚊𝚜 𝚙𝚊𝚛𝚊 𝚖𝚊𝚗̃𝚊𝚗𝚊! 😆😅



𝚂𝚎 𝚟𝚒𝚎𝚗𝚎 🇵🇪, 𝚎𝚗 𝚎𝚕 𝚍𝚎𝚋𝚞𝚝 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙲𝙾𝙽𝙼𝙴𝙱𝙾𝙻 𝙻𝚒𝚐𝚊 𝚍𝚎 𝙽𝚊𝚌𝚒𝚘𝚗𝚎𝚜 👏#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/uz96MeOSrR — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 23, 2025

¿Cuáles son las novedades de la convocatoria?

Las dirigidas por Angelo Marsiglia están listas para llevarse la victoria abriendo esta eliminatoria mundialista como locales, son 23 jugadoras las llamadas a disputar la fecha 1 contra Perú y la fecha 2 contra Ecuador en condición de visitante.

Hay ausencias notables como la de Catalina Usme, la goleadora histórica de la selección, esto debido a una decisión técnica, “Lo de Cata, ella está bien. Fue una decisión netamente técnica, una apuesta a lo que es la parte de juventud en la propuesta ofensiva. Queremos ver otras características”, dijo Angelo Marsiglia, técnico de Colombia.

Otra jugadora que no está presente es Mayra Ramírez, la delantera de Chelsea, quien tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica tras una lesión en el tendón de la corva.

En ingresos de esta selección están nombres como los de Greciy Landázury, Kelly Caicedo, Juana Ortegón, Valerín Loboa.

¿Cómo le ha ido a Colombia enfrentando a Perú?

Será el octavo partido entre Colombia y Perú, entre oficiales y amistosos. Son seis victorias colombianas y solo una peruana, en la Copa América de 1998.

¿Cómo se jugará la Liga de Naciones?

Se jugará un todos contra todos en nueve fechas, cuatro serán de locales y las otras cuatro de visita, teniendo solo una fecha de descanso.

Este torneo otorgará dos cupos directos al Mundial, es decir primera y segunda posición; mientras que los dos cupos de repechaje serán para el tercer y cuarto lugar. Previamente se obtenía el tiquete a la cita orbital por medio de los resultados obtenidos en Copa América.

¿Cuáles son las selecciones participantes?