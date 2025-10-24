Deportes

Liga de Quito goleó 3-0 a Palmeiras y sueña con la final de la Copa Libertadores

El club ecuatoriano, campeón en 2008, eliminó previamente a Botafogo y São Paulo.

Gabriel Villamil de Liga de Quito celebra un gol ante Palmeiras. FOTO: Franklin Jacome/Getty Images

Gabriel Villamil de Liga de Quito celebra un gol ante Palmeiras. FOTO: Franklin Jacome/Getty Images / Franklin Jacome

Con un doblete del mediocampista boliviano Gabriel Villamil, Liga de Quito goleó 3-0 el jueves al gigante Palmeiras en partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores 2025 y quedo a las puertas de avanzar a la final.

El Rey de Copas ecuatoriano, campeón de la Libertadores en 2008, ganó con tantos de Gabriel Villamil (16′ y 45+2′) y del argentino Lisandro Alzugaray (27′, de penal).

En su camino hacia las semifinales, Liga en la capital ecuatoriana empató con Flamengo 0-0 en la fase de grupos y venció en octavos a Botafogo, último campeón, y en cuartos a São Paulo (ambos por 2-0).

El partido de vuelta se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el estadio Allianz Parque, en São Paulo.

El ganador de la llave jugará la final de la Libertadores el 29 de noviembre en Lima contra el vencedor de la serie entre Racing de Avellaneda y el Flamengo.

Observe los goles de la victoria de Liga de Quito ante Palmeiras por Copa Libertadores:

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad