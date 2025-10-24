Milei pidió el voto para vencer al “comunismo” y sacar adelante reformas claves en Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante el cierre de campaña del partido La Libertad Avanza en Rosario, el 23 de octubre de 2025. FOTO: EFE / STR

El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, cerró este jueves 23 de octubre la campaña de su partido, La Libertad Avanza, para las elecciones legislativas del próximo domingo con un llamado a derrotar al “comunismo” y cambiar la composición del Congreso para poder sacar adelante reformas claves en materia económica.

“Somos el mejor Gobierno de la historia. Pero hay que entender que es imposible en veinte meses revertir cien años de decadencia. Por lo tanto, este domingo tenemos que ir a defender todo el camino recorrido”, afirmó Milei en un acto en Rosario (331 kilómetros al norte de Buenos Aires), la tercera ciudad más poblada de Argentina.

Rodeado de varios candidatos y buena parte de su Gabinete de ministros del Gobierno, Milei reivindicó su programa económico de drástico ajuste fiscal el cual, aseguró, logró recobrar el equilibrio de las cuentas públicas, desacelerar la elevada inflación “a niveles del 30%” interanual y sacar “a doce millones de argentinos de la pobreza”.

“Hace casi dos años, cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes que, aunque fuera duro, iba a enfrentar a los problemas de raíz, y por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados y eso lo hicimos”, dijo Milei, cuyo partido es actualmente minoritario en ambas cámaras del Congreso.

El economista ultraliberal sostuvo que este año, “cuando la economía venía a todo vapor”, la oposición puso “en marcha la máquina de impedir” mediante la aprobación de leyes contrarias -según él- a su meta de mantener el equilibrio fiscal.

“A pesar de un Congreso destituyente, que atacó todo el tiempo el programa de gobierno, hoy llegamos a las elecciones de pie y, a partir del domingo, va a cambiar en serio la Argentina”, aseguró.

“Por eso es tan importante ir a votar este domingo, porque tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso y poder avanzar con las reformas que Argentina necesita”, añadió Milei, que ha prometido impulsar, una vez concretado en diciembre próximo el recambio en el Parlamento, reformas en materia laboral y tributaria.

El jefe de Estado sostuvo que las elecciones de este domingo son importantes para derrotar al “comunismo” y porque en estos comicios se definirá si Argentina camina “hacia las ideas de la libertad o hacia las ideas castro-chavistas”.

Unas 35,9 millones de personas están llamadas a votar este domingo para renovar un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados.

Los últimos sondeos marcan un escenario de alta polarización entre La Libertad Avanza y el frente peronista Fuerza Patria.

Las encuestas no son unánimes respecto a cuál de las dos fuerzas resultará la más votada este domingo.

En tercera posición aparece el frente Provincias Unidas, liderado por un grupo de gobernadores de distintos partidos, y en cuarto lugar el Frente de Izquierda.

