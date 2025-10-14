Internacional

Donald Trump dijo que una victoria electoral de Javier Milei sería “muy importante”

Trump recibió a Milei para un almuerzo entre ambos equipos de gobierno en la Casa Blanca y aseguró que el argentino ha tenido “una cerrera increíble” y que confía en que “va a ganar esta elección”, por lo que le ofreció su “apoyo absoluto”.

Javier Milei y Donald Trump. I Foto: Getty Images.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes 14 de octubre que una victoria electoral este mes del presidente argentino, Javier Milei, sería “muy importante” y algo que “está vigilando el mundo”.

Trump recibió a Milei para un almuerzo entre ambos equipos de gobierno en la Casa Blanca y aseguró que el argentino ha tenido “una carrera increíble” y que confía en que “va a ganar esta elección”, por lo que le ofreció su “apoyo absoluto”.

Milei, en el poder desde diciembre de 2023, y su partido de La Libertad Avanza se enfrentan a un importante refrendo en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El programa de reformas económicas del presidente argentino podría sufrir un duro revés si la oposición consigue mayorías suficientes.

Según Trump, Milei “heredó un lío” y consideró que el apoyo de su Administración y esta visita a la Casa Blanca, la primera para Milei, ayudará a su popularidad en las encuestas.

Trump dijo que la razón de su apoyo político a Milei se debe a que es importante “que una gran filosofía conquiste a un gran país” y que otros países en Latinoamérica sigan el camino de Milei y su movimiento ultralibertario.

