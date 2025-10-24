Mindefensa anunció medidas contra el homicidio en Cartagena y sur de Bolívar

Las medidas fueron dadas a conocer tras un consejo de seguridad liderado por el ministro de defensa tras la racha criminal que afecta a la capital de Bolívar. Dentro de las medidas se anunció la instalación de un batallón de Infantería de Marina que inició desde ayer mismo operaciones en los barrios con mayor índice de inseguridad.

Asimismo, indicó que se realizará plan de desarme, teniendo en cuenta que las armas de fuego continúan siendo el principal medio para cometer homicidios en la capital de Bolívar.

“Orientaremos acciones para incautar muchas más armas. Estamos seguros de que sacándolas de las calles se reducirán significativamente los homicidios colectivos en Cartagena”, aseguró el ministro de Defensa.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, resaltó la importancia de la articulación institucional.

“Cartagena gana hoy con esta reunión. En la conversación sobre la estrategia para mejorar los niveles de seguridad pública, el ministro nos ha pedido hacer la tarea como gobernantes y estamos desplegando la más importante inversión de recursos públicos”, dijo el alcalde.

Para los municipios del sur del departamento de Bolívar, donde también se registra una grave situación de orden público, el ministro indicó que habrá 300 nuevos uniformados al finalizar el año y se invertirá en dotación de drones y tecnología anti-drones.