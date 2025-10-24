MinDefensa pidió a Estados Unidos conocer de cerca la lucha antidrogas de Colombia

Las declaraciones del Ministro de Defensa se dieron tras encabezar un consejo de seguridad en Cartagena, donde hizo un llamado a ese a Estados Unidos en medio de las tensiones diplomáticas con ese país.

“Es una invitación a que el gobierno de Estados Unidos tenga una percepción directa de lo que es Colombia; que también conozcan de cómo estamos combatiendo el narcotráfico”, sostuvo el jefe de la cartera de Defensa.

Asimismo, indicó que “esperamos seguir manteniendo esas relaciones muy fuertes con todas las naciones, y en el caso específicamente con los Estados Unidos, acorde a los tratados internacionales, acorde a las normas internacionales, porque si no nos unimos, ganan los criminales”.

Frente a la embarcación atacada en el Pacífico por Estados Unidos, indicó que “aún se está investigando”.